Cavese, primi movimenti: Rizzo saluta

Primi movimenti di mercato. La Cavese inizia a fare i primi conti con la sessione invernale alle porte. Con una nota ufficiale, il club metelliiano ha annunciato la risoluzione del contratto di Agostino Rizzo. Il laterale, autore di 28 presenze nella precedente stagione, saluta e sarà libero di potersi accordare con una nuova squadra. In una nota, il club augura all'esterno "di raggiungere, nel prosieguo della carriera, i traguardi professionali prefissati".