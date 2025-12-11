Caro-materiali, Bilotti (M5S): "Allarme Ance Aies non resti inascoltato" Il settore delle costruzioni alle prese con rincari e ritardi nei ristori

«L’allarme lanciato dall’Ance Aies Salerno non può restare inascoltato. Il settore delle costruzioni nel nostro territorio continua a resistere. E lo fa nonostante il caro-materiali e i ritardi nei ristori stiano mettendo in seria difficoltà imprese, lavoratori e cantieri strategici, molti dei quali legati al Pnrr». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti.

«È inaccettabile – aggiunge - che le imprese siano costrette ad anticipare risorse non più sostenibili. Se non si interviene subito con nuovi fondi e con una proroga delle misure straordinarie per la compensazione del caro-materiali almeno al 2026, molte opere resteranno incompiute, con conseguenze pesantissime, anche sull’occupazione».

«Il Movimento 5 Stelle ha già presentato un emendamento alla legge di Bilancio che, tra l’altro, estende al 2026 le tutele per il caro-materiali, rafforza i meccanismi di compensazione e prevede risorse aggiuntive per garantire continuità ai lavori», ricorda la parlamentare salernitana, chiedendo che «il Governo accolga le richieste del comparto e dia risposte rapide in legge di Bilancio».