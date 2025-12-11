Ancora morti sulla Cilentana: auto si ribalta, perde la vita un 77enne

L'incidente è avvenuto nel tratto di confine con Vallo della Lucania: inutile la corsa in ospedale

ancora morti sulla cilentana auto si ribalta perde la vita un 77enne
Cuccaro Vetere.  

Ancora morti sulle strade della provincia di Salerno ed in particolare lungo la SS18 Ciletana. In tarda serata l'auto con alla guida un 77enne è uscita di strada, ribaltandosi più volte.

L'incidente - sulle cui cause sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri - è avvenuto nel tratto che collega Cuccaro Vetere a Vallo della Lucania.

 

Sul luogo del sinistro si sono recati i vigili del fuoco, che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo, ed i sanitari del 118. Inutile, purtroppo, la disperata corsa in ospedale: per il 77enne non c'è stato nulla da fare.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale sulla Cilentana.

Ultime Notizie