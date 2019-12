VIDEO | Salerno: gli auguri di cittadini e istituzioni Buoni proposito e feste di Natale, ecco le parole di istituzioni, cittadini e turisti

Gli auguri di Buon Natale da parte dei cittadini salernitani, gli auguri del sindaco di Salerno che ai microfoni di Ottopagine ha sottolineato l'importanza di fare sempre meglio come amministrazione: "E' stato un anno complicato, ma ci siamo comportati con grande dignità e organizzazione, ora continueremo ad andare avanti. Per l'anno prossimo continueremo a lavorare con impegno, sono o ra in cantiere diversi progetti importanti per la città. Sarà un anno di grande lavoro a cui noi non ci sottraiamo".

Poi l'appello da parte del Comandante della Polizia Municipale, Antonio Vecchione, che ha rivolto ai giovani per evitare gli eccessi: "Divertitevi in maniera consapevole e ad essere responsabili durante questi momenti di allegria".

"Noi non andiamo in vacanza - ha dichiarato il Questore di Salerno, Maurizio Ficarra - queste sono giornate in cui dobbiamo essere ancora più vigili, possiamo rassenerare i salernitani".

Di Elvira Cuciniello e Federica D'Ambro