VIDEO | Presepe che viene, Natale che va Un giro tra la tradizione nelle Chiese di Salerno

E' passata la mezzanotte e anche l'ultimo componente del tradizionale Presepe è stato inserito. L'opera è completa: è Natale. Il presepe è una tradizione cristiana, italiana, non solo salernitana. A Napoli è tradizione passeggiare tra le strade di San Gregorio Armeno per assaporrare e vivere l'arte presepiale. A Salerno ci sono altrettanti artigiani che si dedicano alla realizzazione del più classico dei Presepi, realizzando, di tanto in tanto, anche altri personaggi lontani dalla tradizione. Così come è stato fatto per il Presepe in mostra, a firma di Mario Carotenuto, ai piedi del Duomo di Salerno dove, da diversi anni, è un componente "vivente" anche l'ex sindaco Vincenzo De Luca.

Sono tante le Chiese salernitante che all'interno o ai piedi dell'altare hanno allestito la tradizionale capanna con Re magi, Giuseppe e Maria e i tanti piccoli artigiani e pastori che lo compongo. Tradizione, fede e e storia si incontrano e in tanti si cimentano ben prima di dicembre per realizzarlo.

Da Sant'Anna al Porto, alla Chiesa del S.S. Crocifisso, passando per il Volto Santo nella zona orientale alla Chiesa di San Giorgio. Tra le tappe dei turisti in città per Luci d'Artista non possono mancare le mostre realizzate e dedicate alla tradizione presepiale come quella del Presepe di sabbia nei pressi di Santa Teresa.

La storia del Presepe è lunga, antica e molto popolare. Secondo alcuni artigiani con gli anni sta scomparendo grazie alle nuove generazioni sempre più distanti. E' il simbolo del nuovo che nasce e che cancella in vecchio. E' il simbolo del Natale, della famiglia, della fede e dell'unione.