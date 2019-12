Successo per la prima edizione di TomboliAmo a Scafati Il ricavato della serata di beneficenza sarà devoluto alla Onlus Trame Africane

La prima edizione di “TomboliAMO”, organizzata dalla sezione di Scafati di Confesercenti, ha riscosso grande entusiasmo tra le centinaia di persone che, domenica pomeriggio, hanno raggiunto il centro sportivo Gymnasium, dove si è svolto l’evento. Una grande tombolata di beneficenza il cui ricavato è stato interamente devoluto alla Onlus Trame Africane.

A presentare la manifestazione il giornalista Biagio Adinolfi, che ha affiancato il comico Tommaso Romano il quale ha “chiamato”, a modo suo, i numeri della tombola. Non è mancato l’intrattenimento, con uno spettacolo di magia di Mago Russell, tra i migliori artisti in Europa. E poi tantissimi premi, circa trenta, offerti dai commercianti che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, e che sono stati attribuiti nei tre giri di tombola previsti, e nella grande estrazione finale a cui hanno partecipato tutti i presenti.

Molto soddisfatto il Presidente di Confesercenti Scafati, Giovanni Gallo, che ha così commentato: “TomboliAMO 2019, è stata la nostra prima uscita dopo la costituzione del direttivo di poche settimane fa. Un’iniziativa nata per presentarci alla città e per far riscoprire il senso di appartenenza di cui la nostra comunità ha bisogno e che, vista la partecipazione, è senza dubbio ancora vivo tra gli scafatesi”.