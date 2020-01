De Luca a Scafati: partono i lavori di bonifica dei canali "Si procede anche con il grande progetto di risanamento del fiume Sarno"

Dissesto idrogeologico e allagamenti, una piaga per il territorio dell'Agro alla quale l'amministrazione regionale sta cercando di porre rimedio con diversi interventi. Questa mattina sono partiti a Scafati i lavori di dragaggio dei canali Bottaro e Casadodici. Un finanziamento di un milione e trecentomila euro grazie ai fondi regionali che prevede la rimozione di 9950 metri cubi di detriti dal letto del canale.

“Una partenza simbolica per il grande progetto di risanamento del fiume Sarno, abbiamo divisto in tre lotti gli interventi. Per il mese di marzo avremo i progetti definitivi dati in affidamento all'Università Federico II, abbiamo trovato un'intesa per foce Sarno con la collaborazione dei comuni.

Dobbiamo solo attendere per mettere in appalto l'opera” a ribadirlo a Scafati è proprio il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca che ha sottolineato l'attenzione sul territorio con un occhio a diversi azioni di rigenerazione urbana che interesseranno il comune salernitano, per servizi sociali e edifici storici. Senza dimenticare la riqualificazione dell'ospedale Mauro Scarlato, uscito fuori dalla rete dei Pronto Soccorso. "La mia linea è chiara, le nostre famiglie contano più dei partiti" chiosa De Luca.