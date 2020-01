Reggiseno per segnalare carichi pendenti su un camioncino La singolare trovata di un automobilista sulla A3

Un reggiseno rosso per segnalare i carichi pendenti su un camioncino. E' la singolare trovata messa in atto da un automobilista in transito sull'A3, nei pressi dell'uscita di Scafati. Il fatto ha scatenato l'incredulità e lo stupore dei conducenti e passeggeri delle vetture in transito sul tratto autostradale Salerno – Napoli. Non c'è limite alla creatività in barba alle regole del codice della strada.