Influenza dopo viaggio in Cina,attivato protocollo Coronavirus Il 33enne salernitano è stato trasferito al Cotugno, dove è arrivato senza febbre

E' stato già sottoposto ad analisi specifiche l'uomo originario della provincia di Salerno trasferito dal pronto soccorso dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" al Cotugno di Napoli. Il giovane - tornato un paio di giorni fa dalla Cina dove vive la fidanzata - ha riscontrato i classici sintomi influenzali. Giunto in ospedale, è stato subito attivato il protocollo Coronavirus previsto dal ministero della Salute.

Ai medici ha riferito di aver trascorso diverso tempo in Cina, a ridosso della macro regione di Wuhan, epicentro dell'influenza da Coronavirus.

Il paziente è stato tenuto in isolamento per i primi accertamenti, dopodiché è stato trasferito - grazie all'ambulanza anticontagio in dotazione all'Humanitas - al Cotugno di Napoli, unico ospedale della Regione Campania ad essere attrezzato per il virus cinese.

Stando a quanto trapela da fonti sanitarie partenopee, l'uomo non avrebbe febbre. Si attendono comunque i risultati delle analisi e dei tamponi per avere risposte certe. Anche per questo motivo il riserbo delle autorità sanitarie è massimo: tra le priorità, infatti, c'è anche quella di non scatenare il panico, anche se la notizia del ricovero ha già destato enorme preoccupazione.