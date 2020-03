Più di 400 corsi online in un giorno: "Unisa non si ferma" Il messaggio di speranza del Rettore Vincenzo Loia

"Oggi è una data che molti di noi ricorderanno". A parlare è Vincenzo Loia, Rettore dell'Università degli Studi di Salerno. Oggi, lunedì 16 marzo, sono ufficialmente iniziate le lezioni per tanti studenti, online. E' la prima volta nella storia del campus che la modalità didattica si svolge in questo modo. E' la prima volta che tanti laureandi hanno indossato, e indosseranno, la corona d'alloro in casa.

L'emergenza coronavirus sarà un momento storico da ricordare sotto tanti punti di vista, anche per l'insegnamento. Sono stati più di 400 i corsi organizzati in poco meno di una settimana dai docenti dei vari dipartimenti dell'Università di Fisciano. Corsi che saranno fondamentali per la futura sessione estiva di esami.

"La ricorderanno gli studenti che si sono laureati oggi online, a distanza. Gli studenti che oggi a distanza hanno potuto seguire più di 400 corsi, tra triennale e magistrale, su una dotazione di 800 corsi preparati in tempi incredibilmente stretti, con coraggio e grandi sforzi, da parte dei docenti e del personale che ha predisposto in un intervallo di tempo impossibile una macchina complessa e robusta che funziona, che vive". Ha dichiarato Loia in un video messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del campus di Fisciano. Un messaggio di forza, di incoraggiamento.

"Unisa non si ferma, voi studenti continuerete a studiare, a investire sul vostro futuro, a laurearvi e a breve anche a fare gli esami. Dietro c'è una comunità di docenti che continuerà a lavorare da casa per assicurarvi un futuro, una vita che non si ferma, abbiate coraggio".