Coronavirus: è morto don Alessandro, parroco di Caggiano È il primo paziente colpito da covid19 che muore nel Vallo di Diano

Si è spento don Alessandro Brignore, parrco di Caggiano, ricoverato all'ospedale "Curto" di Polla. Il parroco aveva partecipato al raduno religioso che si è svolto a inizio marzo a Sala Consilina, e dopo aver manifestato problemi respiratori, era stato ricoverato presso il nosocomio cittadino e sottoposto a tampone che aveva dato esito positivo al coronavirus. Il parroco aveva 46 anni. È il primo paziente colpito da covid19 che muore nel Vallo di Diano, grande lutto per l'intera comunità. Queste le parole dell'Arcivescovo di Salerno – Campagna – Acerno, Andrea Bellandi:

"Nella solennità del Suo padre putativo Giuseppe, misteriosamente il Signore ha chiamato a Sè il nostro caro don Alessandro Brignone, parroco di Caggiano. Ricoverato nell’ospedale di Polla, egli non ha superato la notte. Con grande dolore, ma nella fede suscitata da Colui che è risorto, lo ricorderemo tutti oggi particolarmente nella Santa Messa. Non sono ancora noti i particolari delle esequie, che ovviamente dovranno avvenire, come sempre in questo tempo, in forma strettamente privata come stabilito in questo tempo di emergenza. Non manchi il coraggio di andare avanti e di affidamento al Signore."