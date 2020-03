Sindaco di Maiori:"Segnalate le persone che arrivano da fuori" "Siate le sentinelle a difesa della città e dei cittadini"

Un appello, quello del sindaco di Maiori, Antonio Capone, rivolto a tutta la cittadinanza al fine di combattere e vigilare sul territorio e far fronte all'emergenza coronavirus. La fascia tricolore ha, infatti, chiesto ai suoi concittadini di segnalare alle forze dell'ordine eventuali arrivi di persone provenienti da altri paesi e città in modo da poter procedere agli accertamenti dovuti, limitare al massimo gli spostamenti e avere un maggior controllo del territorio. "Chiedo a tutti voi concittadini maioresi un ulteriore sforzo! I sacrifici che stiamo vivendo sono necessari per far fronte all’emergenza che stiamo affrontando, ma bisgna rimanere a casa. Il numero della polizia municipale è 089853262, ed è attivo dalle 8 alle 20 tutti i giorni." fa sapere il sindaco. Una maggior collaborazione, dunque, richiesta ai residenti della città della costiera amalfinata al fine di contenere e combattere il contagio da covid19.

"Non abbiate timore di farlo: la segnalazione resterà anonima ma tutelerete tutta la cittadinanza. Siate le sentinelle a difesa di Maiori e dei maioresi. Bisogna rispettare le ordinanze, solo così potremo cautelarci dai contagi!" ha concluso il sindaco Capone.