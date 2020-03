Coronavirus, secondo caso ad Auletta: positivo il vicesindaco L'annuncio del sindaco Pessolano, in un primo momento il tampone aveva dato esito negativo

Antonio Addesso, vicesindaco di Auletta, è positivo al coronavirus. Una "doccia fredda", così come commenta il primo cittadino del comune, Pietro Pessolano, che si è trovato a dover smentire la notizia della negatività del collega, resa nota qualche ora prima.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, il tampone effettuato sul vicesindaco Addesso aveva dato esito negativo. Una notizia che aveva dato un respiro di sollievo alla famiglia del vicesindaco e che il primo cittadino Pessolano aveva subito comunicato alla comunità.

A seguito di un quadro clinico complesso, dichiara poi la fascia tricolore, il tampone è stato ripetuto e il vicesindaco Addesso è risultato positivo. Di primissima mattina, Pessolano ha registrato un video per informare la cittadinanza: "Penso che sia stata la nottata più amara della mia vita." ha esordito il sindaco.

"Il tampone è stato ripetuto ed ecco che è arrivata la doccia fredda. Antonio Adesso, è positivo. Al momento, quindi, sono due le persone positive nella nostra comunità. Ci stringiamo intorno alle loro famiglie." nel pomeriggio di ieri, infatti, il primo cittadino Pessolano aveva comunicato che già un primo paziente positivo al covid19 era stato ricoscontrato tra i concittadini di Auletta. L'uomo si trova ricoverato presso l'ospedale di Battipaglia e le autorità competenti stanno attuando i protoccoli sanitari previsti, cercando di ricostruire i contatti avuti.

"Vi prego di non chiamarmi se non per telefonate che riguardano la salute. Lavoro ogni momento, ma da casa. Lasciate libero il telefono, non chiamate per chiedermi come sto. Io sto bene. Ma è inevitabile che nei giorni prossimi effettuerò anche io il tampone. Nel caso in cui dovessi essere positivo, sarete i primi a saperlo. Non ci scoraggiamo e non abbassiamo la guardia." ha concluso il sindaco Pessolano.