Covid19, nuovi tamponi positivi a Scafati: i casi salgono a 15 Il sindaco:"Attivati tutti i protocolli, messi in quarantena i familiari e ricostruiti i contatti"

Sale a quindici il numero di pazienti risultati positivi al coronavirus nel comune di Scafati. A renderlo noto il sindaco Cristoforo Salvati che ha aggiornato la comunità con un messaggio sul suo profilo social:

"Cari concittadini, ho il dovere di aggiornarvi sul numero dei casi dei positivi al Coronavirus che nella nostra città è salito a quota 15. Ne ho appena avuto conferma dell’Asl che ha, come di consueto, attivato tutti i protocolli di sicurezza previsti, mettendo in quarantena domiciliare i familiari dei contagiati e ricostruendo tutti i contatti che hanno avuto nelle ultime due settimane. E’ bene precisare, comunque, che di questi 15 cittadini positivi, 5 hanno ultimato il periodo di isolamento. Si tratta dei componenti della famiglia scafatese risultati positivi agli inizi di marzo. Dall’Asl mi hanno confermato che stanno bene e che, ora, si attende per loro solo il risultato dei tamponi che dovrebbero risultare negativi."

Inoltre, nonostante il numero elevato di contagi da covid-19, il sindaco sottolinea: "Sempre dall’Asl mi hanno riferito che a Scafati non ci sono focolai. La situazione è quindi sotto controllo. La notizia ci rincuora, se consideriamo soprattutto che nella nostra città vivono circa sessantamila abitanti. Detto questo, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Abbiamo l’obbligo di continuare a seguire rigorosamente le indicazioni delle autorità governative."

L'appello: "Dobbiamo restare a casa per evitare di contrarre il virus, che continua a circolare e a diffondersi tra noi. Faccio appello al vostro senso di responsabilità, alla vostra sensibilità affinchè possiate capire che in questo particolare momento storico della nostra città non possiamo permetterci di sbagliare. Usciamo solo per motivi di estrema necessità. Evitiamo rischi. Evitiamo contatti sociali. Evitiamo di contagiarci. In ballo c’è la salute e la sicurezza di un’intera popolazione. Vi invito inoltre a non dare credibilità a notizie non ufficiali, che circolano soprattutto sui social. Non c’è alcun condominio in quarantena a Scafati. Tutte le notizie ufficiali, e quindi certe, continueranno ad essere veicolate tramite questa pagina o sul sito internet del comune di Scafati."