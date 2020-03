Covid19: nuovo tampone positivo a San Marzano sul Sarno Il sindaco comunica la chiusura del cimitero comunale

In mattinata la conferma di un nuovo paziente positivo al coronavirus nel comune di San Marzano sul Sarno: “A questa famiglia va tutta la solidarietà dell’intero consiglio comunale e amministrazione” ha dichiarato il sindaco Cosimo Annunziata.

Il primo cittadino ha ricordato alla cittadinanza delle nuove imposizioni del decreto ministeriale che “Vietano di uscire dal proprio comune di residenza. Si esce dalla propria abitazione solo per necessità, salute o lavoro" ha spiegato Annunziata, aggiungendo:"Limitiamo al massimo le uscite: la spesa la si può fare una volta a settimana o servendosi dei servizi di spesa a domicilio, un servizio a cui hanno aderito quasi tutti gli esercizi di vendita di genere alimentari sul territorio”.

L'appello alla comunità, dunque, è sempre lo stesso: rimanere a casa. “Lasciamo stare chi ancora non ha capito la situazione e continua a non rispettare le regole. Verso questi stiamo adottando delle misure restrittive particolari e non avremo pietà di nessuno. Siamo in guerra, ve lo sto dicendo da giorni. Restiamo a casa." ed invita i concittadini alla solidarietà tra le famiglie, ad aiutare le persone e i vicini di casa, a creare una rete solidale che possa coinvolgere tutti nel limitare gli spostamenti.

Il primo cittadino ha poi annunciato una nuova ordinanza che predisporrà la chiusura del cimitero comunale. Un'ulteriore misura per ridurre al minimo gli spostamenti: "È un sacrificio che dobbiamo fare tutti. È una settimana decisiva, dobbiamo essere pronti." ha commentato il sindaco Annunziata.