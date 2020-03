Covid-19, tragedia nel Salernitano:addio al comandante Morello Guidava il distaccamento dei vigili del fuoco di Sala Consilina, aveva 57 anni

Non ce l'ha fatta Luigi Morello, comandante del distaccamento dei vigili del fuoco di Sala Consilina che era risultato positivo al Covid-19. Pochi minuti fa si è appresa la notizia della sua scomparsa. Originario di Teggiano, aveva 57 anni. "Il sindaco e l’intero Consiglio Comunale, interpreti del sentimento cittadino, si stringono al dolore della famiglia Morello, e lo fanno proprio e personale. Luigi, cittadino probo, fiero servitore dello Stato, padre e marito encomiabile, lascia nella nostra Comunità un vuoto incolmabile per capacità morali, competenza e professionalità, dedizione alla famiglia, attaccamento alla Nazione ed al suo paese, cui mai ha fatto mancare il suo sapere, il suo agire, la sua innata passione per la gente e il loro benessere e sicurezza", il messaggio di cordoglio pubblicato sul sito del Comune di Teggiano.