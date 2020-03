Auletta diventa "zona rossa", il sindaco è positivo al Covid19 Le parole di Pessolano: "Altri due contagi in città, uno di questi sono io, ma non mollo!"

"Questa mattina mi hanno comunicato altri due tamponi positivi in città. E tra questi due tamponi positivi ci sono io." Il primo cittadino del comune di Auletta, Pietro Pessolano, ha da qualche minuto comunicato tramite una diretta sui suoi canali social, di esser risultato positivo al coronavirus. Solo ieri era stato comunicato il contagio anche il vicesindaco del comune, Antonio Addesso. Salgono a quattro, dunque, i casi di pazienti affetti da covid19 nel comune salernitano.

La città si aggiunge ai comuni "blindati" nel salernitano. Il governatore De Luca ha firmato un'ordinanza che estende la condizione di "zona rossa" anche al comune di Auletta, per cui varranno le stesse regole e normative imposte ai comuni di Polla, Caggiano, Sala Consilina e Atena Lucana.

“Non sapevo come avrei reagito alla notizia, ora che il risultato è confermato devo dirvi che mi sento ancor più forte e motivato. È vero che con il covid19 si può morire, ma è anche vero che si può guarire. Non posso, non voglio e non mi abbatterò. È per questo che tutti noi dobbiamo lottare, perchè ce la faremo." Il primo cittadino ha tenuto a sottolineare che le sue condizioni di salute sono buone e che questo non lo fermerà.

"Poteva succedere a qualcun altro e invece è successo a me e vi dico che vi sono quasi contento di questo: meglio a me che a qualche altro concittadino. Voi mi conoscete, io non mollo. Continuerò a guidare il mio paese. Ma resterò a casa, questo è l’unico modo per vincere la battaglia. È successo a me, infatti, che non sono rimasto a casa nei giorni passati. Mi è stato chiesto “Ma chi te lo fa fare a stare in prima linea e rischiare?”, ma io rifarei tutto quanto, rischierei ancora se il mio essere in prima linea è servito ad evitare la diffusione di altri contagi. Concittadini, il comandate il timone non lo lascia!!!" conclude il sindaco Pessolano.