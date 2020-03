Coronavirus, aumentano le vittime: morto un uomo di Scafati Non ce l'ha fatta un noto imprenditore di 84 anni, è il secondo decesso nel salernitano oggi

Aumentano le vittime in Campania, nel pomeriggio si è registrato un altro decesso all'ospedale di Scafati, il secondo della giornata. Non ce l'ha fatta un noto imprenditore del posto, ricoverato al "Mauro Scarlato" in terapia intensiva, dopo esser risultato positvo al coronavirus nei giorni scorsi. La vittima aveva 84 anni. A dare l'annuncio è stato il sindaco Cristoforo Salvati con un post sui social:

"Cari concittadini

mi rattrista profondamente dovervi comunicare che è venuto a mancare un nostro concittadino di 84 anni, che era risultato positivo al Coronavirus e che stava combattendo da giorni contro questo terribile virus nel reparto di terapia intensiva respiratoria dell’ospedale di Scafati, dove era stato trasferito nei giorni scorsi. Alla sua famiglia, a cui sono legato da rapporti di amicizia e profonda stima, va il mio personale cordoglio e quello dell’intera Amministrazione comunale. A voi tutti chiedo una preghiera affinché tutta la comunità possa stringersi a loro in questo difficilissimo momento." L'uomo non è la sola vittima registrata nel salernitano oggi. In mattinata è venuto a mancare anche il comandante del distaccamento dei vigili del fuoco di Sala Consilina, ricoverato in terapia intensiva respiratoria all'ospedale di Scafati. ll Comandante Luigi Morello era risultato positivo al covid19 dopo aver partecipato al raduno religioso avvenuto nel Vallo di Diano.

"Come sindaco voglio esprimere, inoltre, il mio personale cordoglio anche alla famiglia del vigile del fuoco di Sala Consilina deceduto ugualmente oggi, nel reparto di terapia intensiva respiratoria di Scafati, sempre a causa del Coronavirus.

E’ un momento difficile per tutti. Bisogna restare uniti e continuare a seguire le indicazioni che ci vengono fornite dal Governo e dalla Regione per far si che questo virus non continui a diffondersi e a fare vittime. Insieme possiamo farcela. Non molliamo e continuiamo ad avere fede." ha concluso il sindaco Salvati