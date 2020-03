Covid-19: secondo caso positivo a Fisciano Il sindaco Sessa: "Famiglia già in quarantena, abbiamo ricostruito i contatti"

Secondo caso di positività al Covid-19 a Fisciano. Ad annunciarlo è il primo cittadino Vincenzo Sessa. Un uomo, residente a Fisciano, è risultato positivo al tampone ed è attualmente ricoverato all'ospedale Fucito di Mercato San Severino. Le sue condizioni di salute, al momento, sembrerebbero essere stabili.

"Devo comunicarvi che c’è un secondo concittadino della frazione Villa purtroppo, risultato “positivo” al tampone covid-19. Le sue condizioni non destano preoccupazione ed è attualmente ricoverato all’ospedale Fucito di Mercato S. Severino. La famiglia, già dai primi sintomi del contagiato, è stata preventivamente messa in quarantena domiciliare. Abbiamo da subito ricostruito i contatti avuti nel periodo di monitoraggio previsto e provveduto a comunicare, in sinergia con la competente Asl, ai Sindaci di riferimento, i pochissimi contatti avuti, essendo lo stesso a casa in ottemperanza alle disposizioni Governative". Ha scritto il sindaco Sessa.