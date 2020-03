Coronavirus, primi contagi a Pellezzano: due casi positivi Si tratta di due uomini di Cologna e Capezzano. Il sindaco: "Le loro condizioni sono buone"

Primi due casi di Coronavirus nel comune di Pellezzano. Lo ha comunicato il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, sottolineando che "le loro condizioni non destano preoccupazione e sono attualmente in isolamento obbligatorio presso le loro abitazioni". Si tratta di due uomini residenti a Cologna e Capezzano. Il primo cittadino ha comunicato anche che "le famiglie, già dai primi sintomi dei contagiati, tramite apposita ordinanza emessa dal sindaco, sono state preventivamente messe in quarantena domiciliare. Abbiamo da subito ricostruito i contatti che questi nostri concittadini hanno avuto nel periodo di monitoraggio previsto e provveduto a comunicare, in sinergia con la competente Asl, ai Sindaci di riferimento, eventuali contatti avuti con altri soggetti".