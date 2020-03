Baronissi, positiva 81enne: sono cinque i casi in città La donna dal 27 febbraio è ricoverata in un centro a S.Giorgio del Sannio

"Debbo comunicare un altro caso positivo al coronavirus, il quinto in Città". Queste la parole del primo cittadino di Baronissi Gianfranco Valiante. Salgono a cinque i casi di positività a Covid-19 in città. L'ultimo tampone risultato positivo è quello di una signora, 81enne, e residente in via Convento 63. L'anziana dal 27 febbraio non è mai rientrata in città, come comunicato dalle stesse figlie, è ricoverata dal quel giorno in un centro riabilitativo a S.Giorgio del Sannio. Attualmente, inoltre, non ha sintomi gravi legati alla pandemia e non sembrerebbe essere in pericolo.

"Non ha sintomi propri del coronavirus. Da allora non è mai rientrata a casa, non ha alcun familiare residente nella nostra città. Ovviamente abbiamo attivato tutti i protocolli previsti". Ha concluso Valiante.