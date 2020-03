Covid-19: altre due vittime a Scafati Il sindaco: "Non molliamo"

Venti casi positivi a Covid-19 e tre decessi. Sono questi i numeri aggiornati per la città di Scafati. Nel pomeriggio di oggi l'ennesima tragica notizia, due i cittadini di Scafati venuti a mancare, entrambi erano risultati positivi al Covid-19. Si tratta si un 80enne ricoverato all'ospedale di Boscoreale e di un 79enne ricoverato all'ospedale di Scafati.

Oggi, è stato il giorno "nero" per la Provincia di Salerno a causa dei morti. Sono almeno 5 le vittime che non sono riuscite a sconfiggere il virus.

Questa mattina, il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati ha scritto ai concittadini: "Rispetto a ieri, purtroppo, abbiamo due nuovi contagiati accertati. Sono entrambi in isolamento domiciliare e le loro condizioni non sono preoccupanti. Tutti i casi accertati sono riconducibili, in qualche modo, ai primi positivi che abbiamo registrato. Si tratta, infatti, di contatti stretti, o contatti dei contatti, delle prime persone che sono risultate contagiate, le quali a loro volta avevano avuto contatti con persone provenienti dal nord Italia o da territori sedi di focolai, fuori dalla nostra regione. Tale dato, se ci conforta da un lato, non deve indurci ad abbassare la guardia. Il virus continua a circolare tra noi e, se vogliamo evitare che i contagi aumentino, che anche nel nostro territorio possano crearsi focolai autoctoni, dobbiamo continuare a stare a casa. Non molliamo. So che il momento è difficile, ma non dobbiamo mollare".