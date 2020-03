Covid-19: primo carabiniere positivo nel Salernitano Un militare in servizio presso la stazione di San Cirpiano Picentino

Un militare della Stazione di San Cipriano Picentino è risultato positivo al Covid-19. Carabinieri, vigili, esercito, in prima linea insieme ai medici per fronteggiare quest'emergenza. Ogni giorno in strada per garantire il controllo del territorio ma non sono immuni al virus, anzi, sono i primi ad essere esposti. Un militare, infatti, è risultato positivo al tampone nella giornata di oggi. Il primo su tutto il territorio Salernitano.

Le condizioni di salute del carabiniere non sembrerebbero essere preoccupanti. Al momento è in quarantena. Gli altri componenti del reparto, che continua il regolare servizio, sono risultati negativi al tampone. La situazione è attentamente monitorata dalla infermeria presidiaria di Napoli.

Intanto, altri due casi sono stati ufficializzati nella giornata di oggi. Un caso a San Valentino Torio, come dichiarato dal sindaco Michele Stranese. Un altro caso a Baronissi. Due i casi a Cava de'Tirreni su 10 tamponi, otto sono risultati negativi, portanto a quota 14 i contagiati in città.