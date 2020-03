Ruggi: solo interventi urgenti per chirurgia pediatrica Dipartimento “Materno Infantile”, il punto della situazione e le iniziative messe in campo

Il dottor Ennio Clemente del Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, ha illustrato i percorsi messi in campo per andare incontro alle esigenze sanitarie, specialistiche, dei bambini e delle donne che si rivolgono all’Azienda in questo particolare momento.

“Le prenotazioni come sapete sono bloccate. Gli interventi operatori per chirurgia pediatrica, Pediatria e Neonatologia sono solo per le urgenze. In questo momento l’Azienda ha bisogno di usare le proprie risorse, umane e tecnologiche, per la diagnosi e trattamento dei contagiati da Covid. Chiusi anche gli ambulatori, tranne quelli essenziali: Chirurgia vedrà i bambini che sono stati operati e hanno necessità di medicazioni e quelli con trauma". Dichiara Clemente, "Pediatria e Neonatologia vedranno i bambini con necessità urgenti. Anche gli ambulatori di Ginecologia sono chiusi tranne quelli legati al benessere materno-fetale: ecografie, esami specialistici. Aperto anche l’ambulatorio per le interruzioni di gravidanze. A breve, sul sito istituzionale, verranno caricati video-tutorial, curati da ostetriche e ginecologi, attraverso i quali daranno consigli utili alle future mamme per non interrompere il legame tra il medico di fiducia e le partorienti”.