Salerno, operazione anti-droga: sequestrato un chilo di hashish Gli agenti hanno sequestrato anche 19mila euro, arrestata una persona

Un duro colpo alla criminalità è stato dato dalla Polizia di Stato di Salerno che, nell'ambito di specifici controlli, ha sequestrato un maxi-carico di droga. Gli agenti della Squadra Mobile hanno sequestrato un chilo di hashish che era destinato alle piazze di spaccio locali. In particolare gli agenti hanno tratto in arresto T.N. con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto l'uomo è stato trovato in possesso di 10 panetti di hashish, per un peso complessivo di un chilo. Contestualmente gli agenti hanno sequestrato 19mila euro, cifra ritenuta dagli investigatori il provento dell'attività illecita.