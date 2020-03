Salerno, farmacista positiva al Covid-19 E' in isolamento dal 19 marzo

Ancora un caso di positività a Covid-19 per la città di Salerno. Si tratta di una farmacista della Farmacia Verdi di Salerno. Come dichiarato anche in una nota della farmacia stessa, il caso è stato immediatamente segnalato alle Competenti Autorità Sanitarie. Secondo quanto ricostruito fino ad oggi, il contagio è avvenuto in ambienti esterni alla farmacia. La donna si trova in quarantena presso il proprio domicilio dallo scorso 19 marzo.

Ad oggi nessuno dei dipendenti, dei titolari o dei collaboratori non è risultato positivo al virus, e non è in condizioni critiche di salute. Il servizio della Farmacia Verdi non è stato interrotto e "continuerà ad essere assicurarto, sussistendo tutte le condizioni di salubrità e tutela dei lavoratori e dell'utenza". Si legge in una precisazione della Farmacia.