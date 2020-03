Salerno, Celano: "Istituire un fondo comunale Covid-19" Per finanziare buoni spesa o forme di sussidio da devolvere alle famiglie in difficoltà

Un fondo comunale Covid-19 per finanziare buoni spesa o forme di sussidio da devolvere alle famiglie in difficoltà. Questa la proposta del consigliere comunale Roberto Celano che, nella giornata di oggi, ha scritto al sindaco Enzo Napoli.

"L'emergenza sanitaria ed i conseguenti giusti provvedimenti assunti stanno, però, già avendo pericolosi risvolti di natura economica per tantissime famiglie della nostra comunità. Appare, dunque, necessario un intervento deciso e consistente da parte delle Istituzioni ed in particolare dell'Amministrazione. Andrebbero, assunti provvedimenti urgentissimi che potrebbero essere condivisi e sostenuti da tutti, a prescindere dall'appartenenza politica". Si legge nella lettera di Celano.

La proposta è quella di istiuire un apposito "fondo comunale Covid-19" che servirebbe a finanziare appositi buoni spesa e/o forme di sussidio da devolvere alle famiglie che vivono una difficoltà economica difficilmente superabile senza supporto. Tale fondo potrebbe essere finanziato dalle economie di spesa derivanti dal fermo e dalla riduzione di taluni attività comunali (apertura ville comunali e parchi, manutenzione e vigilanza degli stessi e degli edifici pubblici, etc).

"Si propone, altresì, nei limiti delle possibilità consentite dall'attuale situazione finanziaria dell'Ente, di ricorrere a tutta l'anticipazione di tesoreria ancora disponibile per pagare immediatamente i crediti, in ordine di ricevimento fattura, che i fornitori vantano nei confronti dell'Ente. Tale iniziativa servirebbe ad immettere nelle casse di aziende locali liquidità che potrebbe essere perfino necessario a consentire il proseguimento dell'attività a fine emergenza che, si spera, possa avvenire al più presto possibile.

Si chiede, di procedere ad una riduzione del peso tributario a carico di famiglie e partite IVA che stanno tentando in ogni modo di resistere in questo periodo di gravi difficoltà". conclude il consigliere.