Coronavirus, altri 20 casi positivi in provincia di Salerno Lieve incremento rispetto alla giornata di ieri. Buona notizia da Sant’Egidio del Monte Albino

Su 194 tamponi analizzati nel laboratorio dell'Ospedale Ruggi di Salerno, sono risultati altri 20 casi positivi in provincia di Salerno. L'aggiornamento è stato comunicato in serata dall'Unità di crisi della Regione Campania. Rispetto a ieri, dunque, c'è da registrare un incremento di quattro contagi. Tra i comuni in cui si registrano nuovi contagi figurano, tra gli altri, Mercato San Severino, Giffoni Valle Piana ed Arena Lucana. Purtroppo in giornata si sono verificati altri tre decessi tra coloro che erano risultati positivi al Covid-19 che hanno riempito di tristezza le comunità di Sarno, Pagani e Agropoli. Oltre 300 i casi positivi riscontrati ad oggi in provincia di Salerno.

Una buona notizia arriva da Sant’Egidio del Monte Albino: il 28enne, primo caso positivo nella città dell'Agro Nocerino Sarnese, è guarito, in quanto I due tamponi effettuati a distanza di 24 ore l'uno dall'altro hanno dato esito negativo. Il giovane era stato trasferito a Napoli e ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni, fortunatamente, sono progressivamente migliorate, fino a consentirne l’estubazione. Resta ricoverato in ospedale, ma è stato trasferito in un reparto ordinario, nel quale gli verranno prestate tutte le ulteriori necessarie cure prima della sua definitiva dimissione. «È una notizia bellissima, che mi ha commosso e che ho accolto davvero con un segno di speranza. In tutti questi giorni, per lui e per tutti gli altri nostri concittadini positivi al coronavirus, che continuo a sentire al telefono quotidianamente, abbiamo continuato a pregare, sforzandoci di far sentire a loro e alle loro famiglie la nostra vicinanza e il nostro affetto. Continuiamo a farlo, nella speranza, oggi un po’ più concreta, che al più presto guariscano tutti», il commento del sindaco Nunzio Carpentieri.