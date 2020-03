Ospedale Da Procida pronto ad accogliere i pazienti Covid 19 Proseguono i lavori di riconversione nella struttura salernitana

Proseguono i lavori all’ospedale “Da Procida” di Salerno che accoglierà a breve pazienti affetti da Covid -19. Saranno operativi a giorni il reparto dedicato alla degenza e l’area sub-intensiva per chi avrà bisogno di respirazione assistita.

I lavori di riconversione della struttura salernitana fanno parte delle misure messe in campo dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, in condivisione con le indicazioni del Governo e della Regione Campania, per il contenimento del contagio e la tutela della salute pubblica.

E' prevista l'attivazione di 114 posti letto a intensità di cura crescente di cui 8 posti di terapia intensiva e 6 di sub intensiva da realizzarsi in 60 giorni, progettualità approvata e finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Covid 19. Intanto non si fermano i lavori per l'allestimento all'ospedale Ruggi D'Aragona, delimitata l'area nel piazzale accanto alla facoltà di Medicina, del modulo prefabbricato che accoglierà i 24 i posti letto di terapia intensiva presto disponibili per l'emergenza coronavirus.