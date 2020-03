Al via lo "Sportello emergenza Covid19" di Nidil Cgil Salerno L'iniziativa nasce per dare supporto e informazioni ai lavoratori

Dal primo aprile sarà possibile presentare le domande di indennità previste dal decreto Cura Italia per tutti i liberi professionisti titolari di partita iva o di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (casse commercianti ed artigiani), per i lavoratori autonomi iscritti Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS) ed i collaboratori sportivi, ai quali è stato introdotto il riconoscimento di un importo di 600€ a titolo di compenso per il mese di marzo 2020.

Nidil e Cgil Salerno hanno creato uno sportello per forine tutte le informazioni e affrontare l'emergenza sanitaria.

"Sarà possibile per i lavoratori autonomi ed i collaboratori iscritti alla gestione separata INPS presentare istanza per congedo parentale di 15 giorni o per voucher babysitter. Accogliamo inoltre con favore il riconoscimento dell’indennità anche ai professionisti delle casse di previdenza, ai quali spetteranno le somme erogate dal fondo per il reddito di ultima istanza. Sono risultati assolutamente non scontati, frutto di fattive interlocuzioni tra Governo e parti sociali, e che giudichiamo positivamente.

NIDIL CGIL si è battuta nei giorni scorsi alacremente affinchè categorie che sino ad oggi erano sempre state escluse dagli ammortizzatori sociali potessero beneficiare di misure di sostegno al reddito. Perché non esistono lavoratori di serie B.

Ma occorre prevedere misure anche per tutti gli esclusi, i collaboratori occasionali, i rider, che non hanno partita Iva e non sono co.co.co., una tipologia molto a rischio, i lavoratori del food delivery che restano a casa, perché esposti al contagio, ma per i quali non è stata prevista alcuna indennità.

Abbiamo istituito uno “Sportello Emergenza Covid” per fornire supporto e dare risposte così da affrontare insieme l’emergenza Coronavirus, sarà possibile per qualsiasi info, aiuto o dubbio contattarci via mail nidil@cgilsalerno.it e pec nidil.cgilsalerno@pec.it o tramite i nostri recapiti (089.2586733 e 328.8962453) oltre che mezzo social FB/Instagram".