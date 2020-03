Coronavirus: sostegno alle categorie economiche danneggiate Il Comune di Salerno darà sostegno alle filiere del commercio, artigianato e ristorazione

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore al Commercio Dario Loffredo hanno convocato e svolto una riunione per delineare un pacchetto d’interventi a sostegno delle categorie economiche danneggiate dalle restrizioni inerenti al Coronavirus con particolare riguardo per le filiere del commercio, dell’artigiano e dei servizi, della ristorazione e del tempo libero.

Il Comune di Salerno varerà, nei prossimi giorni, tale pacchetto d’aiuti che prevede anche, a titolo esemplificativo, misure inerenti tributi comunali come la Tosap.

Tale pacchetto, al quale sta lavorando l’amministrazione comunale, terrà conto delle linee guida e degli interventi che saranno adottati e messi in campo dal Governo Nazionale e dalla Regione Campania.

A tale riguardo, il Comune di Salerno ha attivato altresì una cabina di regia per coordinare iniziative ed interventi. Il gruppo di lavoro ha già fissato una serie di proposte concrete inviate, come richiesto, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per la predisposizione di opportuni piani di aiuto e sostegno alle categorie danneggiate.