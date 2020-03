Lutto Nazionale: il sindaco da solo davanti Palazzo di Città Un minuto di silenzio, alle 12, per le vittime da covid-19

Il Comune e la città di Salerno aderiscono alla Giornata di Lutto Nazionale in memoria e suffragio delle vittime del Coronavirus.

"Come tutti i sindaci d'Italia, questa mattina alle ore 12.00 sarò con la fascia tricolore davanti all’ingresso del Palazzo di Città in via Roma per osservare un minuto di silenzio.Le bandiere del Comune e di tutti gli edifici pubblici di Salerno, così come le bandiere di tutti i comuni ed edifici pubblici nazionali saranno esposte a mezz’asta". Ha dichiarato il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli. "Tutte le città d’Italia si uniscono al dolore per la scomparsa dei nostri connazionali, pregano per gli ammalati, sono al fianco di chi in questi giorni è impegnato a fronteggiare la pandemia. Sarò, rappresentando tutta la nostra comunità, davanti al Palazzo di Città per testimoniare il senso altissimo dell’Unità e della Solidarietà nazionale che ci aiuteranno a superare questa terribile prova. Invito tutti i concittadini ad osservare, in casa propria o nei luoghi di lavoro e servizio previsti dalle restrizioni vigenti, un minuto di raccoglimento alla medesima ora.

Al minuto di raccoglimento si unirà anche il Prefetto di Salerno Francesco Russo. Non è prevista ovviamente nessuna altra presenza e partecipazione né di autorità né tantomeno di cittadini in alcuna forma.