"Donare un ventilatore e un defibrillatore al Da Procida" Partita la raccolta fondi del Movimento cristiano lavoratori autorizzata dall'arcidiocesi

Ogni aiuto è indispensabile. Il Movimento Cristiano Lavoratori, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, ha intrapreso una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare, elettrocardiografo o defibrillatore. Le attrezzature sanitarie saranno donate all'ospedale "Da Procida" di Salerno, in fase di trasformazione in Covid hospital.

"Tutti dobbiamo fare la nostra parte - afferma Maria Rosaria Pilla, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori di Salerno - e ringrazio già da questo momento chi potrà fornire il suo piccolo ma importante contributo. Credo sia fondamentale, nel nostro territorio e nella nostra città, attrezzare un ospedale per fare in modo di poter curare le persone affette da Covid-19. Lo stato di avanzamento delle donazioni sarà pubblicato sul sito www.mcl.it e sulla pagina facebook del Movimento Cristiano Lavoratori di Salerno. Dobbiamo restare a casa, rispettare le regole e fare la nostra parte per ritornare ad abbracciarci. Penso, in questo momento, all'albero della vita. Questa radice così profonda e con tanti rami, mi auguro che quest'albero possa tornare presto a fiorire".

Attraverso l'operato dell'associazione di promozione sociale di lavoratori cristiani, di solidarietà e volontariato senza alcuna finalità di lucro, la donazione può essere effettuata tramite bonifico bancario intestato a Movimento Cristiano Lavoratori Salerno; Causale: Sosteniamo il Da Procida contro il COVID 19; Iban: IT 42E0103015200 000006387161 Banca Mps-Filiale di Salerno - Agenzia Sede Corso Vittorio Emanuele, 112.