"Azioni legali contri i medici durante coronavirus: vergogna" I camici bianchi: disdegno per le azioni legali verso gli operatori sanitari

L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Salerno "esprime con forza la netta contrarietà e il disdegno più profondo per le azioni legali poste in atto e sollecitate verso operatori sanitari che, mettendo a rischio la propria salute e la propria vita, stanno profondendo nella lotta al contagio dal virus Covid-19, ogni sforzo possibile, incuranti del loro destino". Così la nota dei camici bianchi, in merito alle denunce annunciate.

Non solo. L'ordine dei medici di Salerno "al tempo stesso ringrazia gli avvocati, che si sono con solerzia pronunciati, sottolineando in maniera chiara e con parole dure l’azione di loro colleghi che in un momento come questo anche lontanamente pensano di poter speculare sulla disperazione di chi ha perso un congiunto, mentre medici, infermieri e operatori sanitari cercano di preservarla, sprezzanti della propria".