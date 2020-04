Crollano le temperature: neve nel Vallo di Diano Imbiancati alcuni paesi del Cilento

Il drastico crollo delle temperature al di sotto delle medie stagionali ha riportato la neve in Campania e nel salernitano anche a bassa quota. Fiocchi nel primo giorno di aprile in alcuni comuni del Vallo di Diano, tra questi Sala Consilina, e del Cilento, imbiancate le montagne, la neve si è posata ai lati delle carreggiate e del tratto autostradale della Salerno Reggio Calabria.

Disagi per i residenti ma per il momento la situazione non desta preoccupazione. Il maltempo, che nelle ultime 24 ore ha interessato il Nord Italia, si è dunque spostato anche al Sud, già nella giornata di domani sono previsti miglioramenti, comincia infatti ad avanzare un campo di alta pressione che conquisterà gradualmente tutta l'Italia.