"Non lascio per De Luca, Salerno ha bisogno di una nuova spinta" Parla il sindaco dopo l'addio: “Continuerò ad essere uomo di partito, ho guidato la città con onore”

“Non è assolutamente vero che lascio per far spazio a Vicenza De Luca. Da qui a un anno saremmo andati alle elezioni e quindi questo pezzo di storia della nostra città si giocava sulla ordinaria amministrazione. Non sarebbe stato giusto, si accelera e si svolge una funzione a mio parere intelligente dando la possibilità ai miei concittadini di esprimersi dal punto di vista elettorale e di decidere del destino della città”. Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli dopo aver rassegnato le dimissioni che - tra venti giorni - porteranno al commissariamento del Comune.

“C'è bisogno di una spinta propulsiva, nuove progettualità, nuove iniziative che abbiano davanti un tempo ragionevole per la loro organizzazione. Quindi, piuttosto che fare questo quest'anno stancamente, ho immaginato che fosse utile per la città e per i miei concittadini, avere un'amministrazione con una durata di cinque anni che potesse svolgere un'azione di progettazione e di proposte e di realizzazioni assolutamente adeguate alle nostre esigenze”.

Napoli, che si è detto pronto a proseguire la sua attività di partito, ha parlato anche del suo rapporto con De Luca. “Vi siete confrontati? Noi facciamo politica e quindi i nostri ragionamenti sono politici il che naturalmente non inficia il fatto che ci sono dei legami di amicizia fraterni che si sono cementati nel corso del tempo”.