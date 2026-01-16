Salerno, il sindaco Napoli si è dimesso: si va verso il commissariamento Protocollato il documento, ora ci saranno 20 giorni per renderle irrevocabili

Vincenzo Napoli ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Salerno. Poco prima delle 13.30 la fascia tricolore ha inoltrato al protocollo il documento con il quale ha annunciato la volontà di fare un passo indietro per i mutati scenari politici. Ora ci saranno 20 giorni di tempo - che scadranno il 5 febbraio - affinché le dimissioni diventino irrevocabili. Poi il Comune - se non ci saranno ripensamenti - sarà commissariato.

In mattinata Napoli aveva fatto tappa in Provincia per il Consiglio provinciale. "Sindaco, perché si dimette? Deve spiegarlo ai cittadini", la domanda a cui Napoli ha risposto con un telegrafico "Lo spiegherò quando sarà il momento".