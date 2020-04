La Cgil Salerno: "Non andiamo in quarantena, vicini a tutti" Uffici aperti su appuntamento ma sarà possibile anche avere assistenza telefonica

“Non metteremo mai in quarantena la nostra funzione di contrattazione, rappresentanza e tutela, operando nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli dati dalle Autorità competenti, per assicurare in ogni momento presenza, vicinanza, sostegno ed assistenza a chi rappresentiamo”. È l'appello lanciato dalla Cgil Salerno che, nonostante l'emergenza Coronavirus, sta garandendo l'apertura delle sue sedi principali per offrire servizi essenziali in questo momento, come quelli del patronato, “Ovviamente assistiamo i lavoratori, i pensionati, i disoccupati, iscritti e non iscritti. Le attività relative alla tutela individuale - spiega il sindacato - si svolgeranno su appuntamento, attenendosi scrupolosamente alle vigenti disposizioni prescritte dal Governo, in tema di distanziamento sociale e di salvaguardia della salute degli utenti e degli stessi nostri operatori”. Per le attività fiscali, invece, sarà possibile fare richiesta via mail o telefonicamente. “Le nostre categorie provinciali sono impegnate, oltre che all’ordinarietà, nell’accoglimento di richieste degli ammortizzatori sociali e di esami congiunti che a centinaia quotidianamente vengono effettuate dalle aziende, proprio in considerazione del decreto “Cura Italia”, che garantisce una copertura di sostegno al reddito per i lavoratori che hanno sospeso l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica in corso”. Tutti i riferimenti telefonici e di posta elettronica sono disponibili sul sito www.cgilsalerno.it