Raccolta rifiuti speciale per infetti e chi è in quarantena Il vademecum di Salerno Pulita: busta sigillata con nastro adesivo. L'immondizia sarà poi bruciata

"Essendo aumentato in città il numero degli utenti positivi al coronavirus e/o sottoposti a quarantena obbligatoria, Salerno Pulita ha deciso di potenziare il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti". Così la partecipata del comune che si occupa del servizio nella città capoluogo. La squadra di operatori addetti al servizio opererà quattro giorni a settimana: oltre al mercoledì e al sabato anche il lunedì e il giovedì. Ciascun utente, però, potrà consegnare i rifiuti solo due giorni a settimana e saranno gli addetti di Salerno Pulita a comunicarglieli".

La foto dell'articolo mostra proprio uno dei dipendenti che raccoglie la spazzatura davanti alla porta di casa di chi si trova in quarantena o ha contratto l'infezione da Covid-19. Per gli utenti ci sono procedure ben precise da rispettare: ai nuovi utenti risultati postivi saranno consegnati solo sacchetti di colore nero che dovranno sempre essere chiusi con il nastro adesivo ricevuto in dotazione.

Il servizio è attivo dalle 10 alle 16: per questi salernitani salta, temporaneamente, l'obbligo di effettuare la differenziata. Tutti i rifiuti dovranno dunque essere conferiti nella busta nera che dovrà essere consegnate di persona agli operatori specializzati di Salerno Pulita. Solo allora, per motivi di sicurezza, gli operatori potranno prelevare i rifiuti che saranno poi bruciati nel termovalorizzatore di Acerra.