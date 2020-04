Coronavirus, nuovo contagio a Fisciano: è il quarto caso Ricostruita la catena dei contatti avuta dall'uomo, residente nella frazione di Lancusi

Sale a quattro il numero dei casi di Coronavirus nel comune di Fisciano. La nuova positività è stata comunicata attraverso i social dal sindaco Vincenzo Sessa. Si tratta di un cittadino residente nella frazione di Lancusi e che lavora in provincia di Napoli. L'Amministrazione, insieme all'Asl, ha provveduto a ricostruire la catena dei contatti stretti avuti dall'uomo. «Devo comunicarvi - ha scritto Sessa sui social - che c’è un quarto concittadino residente nella frazione Lancusi purtroppo, risultato “positivo” al tampone covid-19. Attualmente è a casa con la moglie, unica convivente che è stata messa in quarantena domiciliare, le sue condizioni non destano preoccupazione. Abbiamo ricostruito i pochissimi contatti avuti nel periodo di monitoraggio previsto e provveduto a comunicare, in sinergia con la competente Asl, ai Sindaci di riferimento, essendo lo stesso a casa dal 12 marzo e lavorando nella provincia di Napoli. Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi. Dobbiamo restare a casa».