Cambio nel cuore della Movida: l'Iroko diventa un supermarket Ritorna la pagina "Save Iroko" per quanti hanno passato anche un istante nel noto locale notturno

La movida cambia, le mode passano e il tempo non si ferma ad aspettare tutto quello che non c'è più. Così è stato anche nel cuore del centro storico di Salerno, a pochi passi da Largo Campo, per l'ex locale notturno "Iroko". Sono passati anni dalla chiusura ma quel posto è entrato nel cuore dei salernitani che, anche se solo per un istante o per una semplice serata, hanno trascorso momenti all'interno di quella discoteca. Un luogo, ormai, chiuso da anni e che oggi riapre sotto una nuova forma.

L'iroko da discoteca diventa supermarket di generi alimentari. Nei giorni scorsi lo scatto di un occhio attento ha fatto il giro dei social network. In tanti hanno speso parole per ricordare una movida salernitana, padrona ai tempi dell'iroko, che oggi non c'è più. Ritorna, prepotente, sui social anche la pagina Facebook, creata molto tempo fa "Save Iroko", per quanti non hanno mai abbandonato quelle serate e quel locale.

Intanto, le mode passano, i locali chiudono e riaprono sotto una nuova veste. In questo caso, non ci sarà più la musica ma solo conserve e pasta da acquistare.