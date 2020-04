Coronavirus, cittadino di Caggiano muore negli Stati Uniti Il sindaco Lamattina: «Non bisogna abbassare la guardia»

Il Vallo di Diano continua a pagare un prezzo altissimo in questa fase di emergenza Coronavirus. Il comprensorio della provincia di Salerno - nel quale sono stati messi in quarantena cinque comuni - deve fare i conti con un altro decesso. La notizia, comunicata dal sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina attraverso la pagina ufficiale dell'Ente, arriva dagli Stati Uniti d'America dove ha perso la vita un caggianese che vive negli States. «Ci giunge, d'oltre oceano, la tragica notizia della morte di un nostro concittadino residente negli Stati Uniti d'America. E' deceduto ieri con il Covid-19 misto ad altre complicanze. Purtroppo ancora una volta, questo virus colpisce la nostra comunità. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze e ci stringiamo con affetto intorno alla famiglia che vive a New York e al fratello che vive a Caggiano. Il Covid-19 sta mettendo in ginocchio tanti paesi del mondo, negli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, sono decedute 884 persone, il numero più alto di decessi nel paese dall'inizio della pandemia. Vi esorto a rimanere a casa e a rispettare tutte le misure di contenimento per cercare di prevenire la diffusione del virus. Non bisogna abbassare la guardia», il messaggio del sindaco di Caggiano, Modesto La Mattina.