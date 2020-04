VIDEO | Salerno, l'omaggio dei pompieri ai medici del Ruggi Sirene accese e l'applauso dei caschi rossi a tutto il personale sanitario dell'ospedale

Un momento breve ma emozionante, dall'altissimo valore simbolico. Questa mattina infatti i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno hanno fatto tappa nel cortile dell'ospedale "Ruggi d'Aragona".

Sirene accese e un applauso, senza bisogno di aggiungere altro perché di fatto già è stato detto tutto. Così i caschi rossi hanno voluto remdere omaggio al lavoro quotidiano di medici, infermieri, operatori socio sanitari del primo presidio ospedaliero della città e della provincia.

Una scena osservata anche in altre realtà, e che questa mattina ha impreziosito un'altra giornata in trincea per tutti coloro che sono in corsia a Salerno.