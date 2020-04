Intervento di riparazione urgente: rubinetti a secco Ecco dove mancherà l'acqua

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire intervento di riparazione urgente sulla rete idrica in Via Giuseppe Centola (angolo Via Giulio Ruggi) per la presenza di una copiosa perdita idrica sulla sede stradale si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Venerdì 3 aprile dalle ore 9,00 alle ore 14,00 alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Giuseppe Centola, Via Carlo De Angelis, Via Giulio Ruggi, Via Leonardo Guerriero, Via Rebecca Guarna, Via Luca Gaurico, Piazza Alfonso Trucillo, Via Carlo Pisacane, Via Alfredo De Crescenzo, Via Pietro Giannone, Via Nicola Maria Salerno, Via Francesco Saverio Amato, Via Volontari della Libertà (civici di numerazione pari), Via Achille Talarico, Via Posidonia civico n. 32.