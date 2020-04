Distribuzione buoni spesa, Santoro: "Ritardi e ambiguità" La nota del consigliere indirizzata al sindaco e al consiglio comunale

"Come al solito al Comune di Salerno succedono cose strane, in tante città sono distribuiti con trasparenza i moduli per i buoni spesa mentre in questo Ente si registrano ritardi e ambiguità che creano confusione nei cittadini tra voci, fughe di notizie e moduli ufficiosi".

Così il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro sull'argomento buoni spese e le annesse polemiche conseguite nelle ultime ore.

"Se qualcuno pensa di applicare un controllo per far pesare questo diritto alla gente verrà smascherato, se si tratta della solita disorganizzazione non è meno grave. Lo comunico a sindaco, assessore alle politiche sociali e consiglio comunale: guai a giocare con la fame della gente. Comunico che ho chiesto anche di risparmiare i milioni di euro che i salernitani spendevano per Teatro Verdi, feste e sagre per stanziare un fondo per l’emergenza bollette e scadenze utenze. Monitorerò la situazione tenendo costantemente aggiornati, come opportuno che sia, i cittadini".