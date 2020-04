La vita è più forte del Covid-19: 110 nuove nascite al Ruggi Sono i piccoli venuti al mondo nel mese di marzo nel reparto di Ginecologia

Un segno di speranza, uno squarcio di luce nel dramma dell'emergenza sanitaria da Covid 19. La vita è più forte della morte all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno dove nel reparto di Ginecologia e Ostetricia nel mese di marzo sono venuti al mondo ben 110 bambini, proprio in uno dei momenti più critici per l'esplodere della pandemia.

Il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria fa sapere che comunque continua ad assicurare l’assistenza di sempre, modificando solo i percorsi. Inoltre è in via di ultimazione un nuovo supporto per le neo mamme, dei video-tutorial realizzati dalle Ostetriche e dai Ginecologi per continuare a stare vicini, con consigli e indicazioni, pur restando distanti.