Donazione di mascherine, il ringraziamento dell'Asl Salerno I dispositivi sono stati garantiti dalla Fondazione Banco Napoli

L'Asl Salerno ringrazia la Fondazione Banco Napoli per la donazione di mascherine effettuata in favore del dipartimento Dipendenze e Prevenzione. Con una lettera inviata alla presidente Rossella Paliotto, il direttore del dipartimento ha voluto ringraziare per “il grande gesto di amore e vicinanza in un momento così delicato per il nostro Paese”. Nella lettera si evidenzia che il gesto ha un “alto valore simbolico e di rilevante sostanza per noi che potremo tracciare ulteriormente percorsi di protezione individuale non solo per i nostri operatori ma anche per i tanti pazienti che si rivolgono alle nostre strutture dipartimentali sul territorio”.