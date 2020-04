Covid-19: altri tre positivi a San Mango Piemonte L'annuncio del sindaco Di Giacomo

Altri tre cittadini di San Mango Piemonte sono risultati positivi al tampone per Covid-19. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Francesco Di Giacomo, puntualizzanto che i tre nuovi contagi sono afferenti alla famiglia del primo contagiato e che, dunque, si tratta dello stesso nucleo familiare, già in quarantena domiciliare.

"Care concittadine e cari concittadini, vi comunico con grande rammarico che l’Asl mi ha appena comunicato la presenza di altri 3 casi positivi di contagio da Covid-19 nel nostro territorio. È importante precisare che questi casi di contagio sono afferenti alla famiglia del primo contagiato.

Il servizio epidemiologico dell’Asl, per ogni positivo, ricostruisce percorsi e spostamenti ed avverte le persone esposte ad un potenziale rischio, monitorando ogni giorno la situazione. I casi sono pertanto da ritenersi circoscritti, già in quarantena domiciliare, e le loro condizioni non destano preoccupazione. Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi della vicenda". Ha dichiarato il sindaco.