Smistamento generi alimentari: sopralluogo del Prefetto Russo Da giorni i volontari della Croce Rossa distribuiscono viveri alle famiglie

Questa mattina il Prefetto di Salerno Francesco Russo, unitamente al direttore del Comitato di Salerno della Croce Rossa Italiana Antonio Carucci, hanno effettuato un sopralluogo presso il centro di smistamento dei generi alimentari realizzato all’interno della Sala Varese in via Lungomare Trieste a Salerno.

La sala è stata messa a disposizione dall’azienda Exclusive Catering, dove da giorni i volontari Croce Rossa Italiana e il gruppo di volontari facenti capo a Ottavio Sorrentino, distribuiscono viveri alle famiglie bisognose e da dove ogni giorno partono vari mezzi per la distribuzione casa per casa di generi di prime necessità.

Il Prefetto Russo si è complimentato per l’iniziativa ed ha ringraziato i volontari per il loro lodevole impegno a favore dei più bisognosi, evidenziando come la Croce Rossa di Salerno è sempre in prima linea.