"Nave da Tunisi sbarcherà al porto di Salerno con 105 persone" L'annuncio del governatore De Luca: controlli e kit rapidi sia sulla nave che all'arrivo

Sbarcheranno, con ogni probabilità lunedì, al porto di Salerno 105 italiani che si trovano a bordo di una nave proveniente da Tunisi. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. L'ex sindaco di Salerno ha spiegato che, tra le varie emergenze, c'è questa degli attracchi delle navi nei porti campani. “Abbiamo già accettato di far sbarcare nel porto di Salerno, credo lunedì, una nave che proviene da Tunisi e che riporta 105 nostri connazionali. Era doveroso riportarli in patria. Ovviamente faremo controlli doverosi per tutti i cittadini sia sulla nave, sia quando sbarcano. Cercheremo di fare kit rapidi per avere un minimo di tranquillità".